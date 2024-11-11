Кадыров высказался о «чеченском следе» в покушении на экс-чиновника в Узбекистане

Рамзан Кадыров

CentralAsia (UZ) - Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал провокационным вбросом версию о наличии «чеченского следа» в нападении на автомобиль бывшего госслужащего в Узбекистане.

«Пару недель назад в Узбекистане был обстрелян автомобиль с находящимся внутри бывшим чиновником администрации президента страны... Не дожидаясь результатов (следствия), прозападные и некоторые оппозиционные в стране СМИ притянули за уши версию о «чеченском следе», а затем и вовсе подвели этот след ко мне. Отвечать на этот провокационный вброс не собираюсь»,— написал Кадыров в Telegram-канале.

Глава Чечни заявил, что политика президента Узбекистана Шавката Мирзиёева позволила отлично выстроить в стране работу информационной и правоохранительной сфер. Рамзан Кадыров подчеркнул, что чеченцы и узбеки — братские народы, которые связывает общее историческое прошлое, а Узбекистан для него лично ассоциируется с важным этапом в жизни его отца, бывшего главы Чечни Ахмат-Хаджи Кадырова.

«Я расцениваю этот информационный вброс... как явную попытку внести разлад между нашими странами. Уверен, что следом последуют и другие публикации в стиле западных фальшивок»,— поделился мнением Кадыров. Он добавил, что работа по выяснению того, кто стоит за «провокационным вбросом», ведется.

В ночь на 26 октября неизвестные совершили покушение на Комила Алламжонова, бывшего руководителя Департамента информационной политики при президенте Узбекистана. Двое неизвестных несколько раз выстрелили в машину, где сидел чиновник. Бывший начальник департамента не пострадал. Четверо подозреваемых задержаны.