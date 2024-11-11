Россия собрала в Курской области 50-тысячную группировку, в которую входят и северокорейские войска, - The New York Times

CentralAsia (CA) - Российские войска сосредоточили в Курской области группировку численностью 50 тысяч человек, в которую, помимо российских солдат, также входят военные из КНДР. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на официальных лиц в США и Украине.

Как ожидается, в ближайшие дни группировка начнет масштабное контрнаступление в Курской области, частично оккупированной ВСУ. В настоящее время войска КНДР проходят боевое слаживание с войсками РФ в западной части Курской области, заявляют источники издания. По их оценкам, в регионе присутствуют более десяти тысяч северокорейских военнослужащих. Они носят российскую форму, но, по информации американских официальных лиц, сражаться будут в собственных подразделениях, не вливаясь в российские. Они обучены вести артиллерийский огонь и тактике пехотных штурмов.

В материале предполагается, что военных КНДР готовят к участию в лобовых атаках на позиции ВСУ. Украинский чиновник считает, что северокорейских солдат разделят на две группы: часть из них окажется в штурмовых отрядах, другие попадут в подразделения поддержки, призванные обеспечивать безопасность на отбитой у ВСУ территории.

«Тысячи дополнительных пехотинцев могут изменить ситуацию в Курске. Эти солдаты моложе и в лучшей физической форме, чем многие российские контрактные солдаты», - считает американский военный эксперт Роб Ли.

При этом, отмечает NYT, Россия сумела сосредоточить силы, не перебрасывая войск с востока Украины, «что позволяет Москве оказывать давление одновременно на нескольких фронтах».

The Washington Post сообщает, что военные из КНДР были направлены не только в Курскую, но также в соседнюю Белгородскую области, также граничащую с Украиной. Издание ссылается на разведданные, полученные командиром батальона «Ахиллес» 92-й бригады ВСУ Юрием Федоренко.