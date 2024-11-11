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Президент Узбекистана посетит Саудовскую Аравию и Азербайджан
// Пресс-служба президента Узбекистана

CentralAsia (UZ) -  Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 11−13 ноября посетит с рабочими визитами Саудовскую Аравию и Азербайджан для участия в международных саммитах. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

11 ноября Шавкат Мирзиёев примет участие во внеочередном арабо-исламском саммите, посвящённом эскалации ситуации в секторе Газа и Ливане, а также выработке мер по скорейшему урегулированию ближневосточного конфликта.

12−13 ноября президент Узбекистана будет участвовать в мероприятиях 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP29).

Он выступит с докладами на обоих саммитах, а также проведёт ряд встреч с главами зарубежных государств и руководителями международных организаций.

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