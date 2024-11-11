Лидер Афганистана лишил МВД, Минобороны и разведку права выдавать оружие

Хайбатулла Ахундзада

CentralAsia (CA) - Верховный лидер Афганистана Хайбатулла Ахундзада выпустил указ, которым Минобороны, МВД и Главное управление разведки были лишены права на распределение и раздачу оружия, боеприпасов и военной техники. Теперь этим будет заниматься сам Ахундзада, сообщает Tolo News.

Подписанный им указ состоит из восьми пунктов, сообщил официальный представитель Исламского Эмирата Забихулла Муджахид. «Эта мера направлена на обеспечение лучшей защиты вооружения, чтобы оружие и другие военные средства не использовались в ситуациях, когда они не нужны, а также на повышение общей безопасности этого оружия»,— пояснил пресс-секретарь.

Как пояснил представитель МВД Абдул Матин Кани, теперь любое «избыточное» или изъятое оружие, хранящееся на складах как госсобственность, будет распределяться только по указанию руководства страны. Любые запросы от служб безопасности или властей должны будут получить одобрение лидера Афганистана. В министерстве добавили, что указ также требует, чтобы лицензии на огнестрельное оружие для гражданских организаций, торговцев и граждан выдавались исключительно МВД.

Эксперт по военным вопросам Залмай Афган Яр охарактеризовал директиву как позитивный шаг. По его словам, у власти в Афганистане «всегда были люди, которые использовали оружие в личных целях».