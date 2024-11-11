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В Белом доме обещают отправить Украине $6 млрд помощи до истечения срока правления Байдена
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  Администрация уходящего президента США хочет передать Киеву всю ранее согласованную помощь в размере шести миллиардов долларов до окончания срока полномочий Джо Байдена.

Об этом заявил советник главы Белого дома по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан.

«До 20 января мы отправим Украине все ресурсы, которые согласовал Конгресс», – сказал Салливан.

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