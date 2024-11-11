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Песков опроверг сообщения о разговоре Путина с Трампом
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков
Предыстория: Трамп после выборов созвонился с Путиным и призвал его не обострять ситуацию в Украине, - The Washington Post

CentralAsia (CA) -  Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что никакого телефонного разговора между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом по итогам выборов в США не было, передает «КоммерсантЪ».

«Это наиболее наглядный пример качества той информации, которая сейчас публикуется иногда даже в достаточно уважаемых изданиях. Это полностью не соответствует действительности. Это чистая выдумка, это просто ложная информация»,— сказал Песков во время пресс-колла.

Отвечая на вопрос журналистов о том, планирует ли российский президент какие-либо контакты с новоизбранным президентом США, пресс-секретарь сказал, что «пока конкретных планов нет».

Накануне газета The Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что Путин и Трамп общались по телефону 7 ноября. В материале утверждалось, что в ходе телефонного разговора Дональд Трамп выразил интерес к дальнейшим переговорам для «скорейшего урегулирования конфликта в Украине». По словам источников газеты, республиканец призвал Владимира Путина «не обострять ситуацию в Украине», а также напомнил о значительном военном присутствии США в Европе.

Последний телефонный разговор Дональда Трампа и Владимира Путина состоялся в июле 2020 года.

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