Песков опроверг сообщения о разговоре Путина с Трампом

- Азия и мир, политика
- 15:31, 11 ноября 2024
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|Предыстория: Трамп после выборов созвонился с Путиным и призвал его не обострять ситуацию в Украине, - The Washington Post
CentralAsia (CA) - Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что никакого телефонного разговора между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом по итогам выборов в США не было, передает «КоммерсантЪ».
«Это наиболее наглядный пример качества той информации, которая сейчас публикуется иногда даже в достаточно уважаемых изданиях. Это полностью не соответствует действительности. Это чистая выдумка, это просто ложная информация»,— сказал Песков во время пресс-колла.
Отвечая на вопрос журналистов о том, планирует ли российский президент какие-либо контакты с новоизбранным президентом США, пресс-секретарь сказал, что «пока конкретных планов нет».
Накануне газета The Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что Путин и Трамп общались по телефону 7 ноября. В материале утверждалось, что в ходе телефонного разговора Дональд Трамп выразил интерес к дальнейшим переговорам для «скорейшего урегулирования конфликта в Украине». По словам источников газеты, республиканец призвал Владимира Путина «не обострять ситуацию в Украине», а также напомнил о значительном военном присутствии США в Европе.
Последний телефонный разговор Дональда Трампа и Владимира Путина состоялся в июле 2020 года.