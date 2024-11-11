Казахстан весной получит 11 млрд кубометров воды от стран Центральной Азии

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CentralAsia (KZ) - До апреля 2025 года Казахстану обещали 11 млрд кубометров воды из Сырдарьи. Это решение приняли на заседании в Ашхабаде, сообщает пресс-служба Министерства водных ресурсов и ирригации РК.

Глава ведомства Нуржан Нуржигитов провёл переговоры с представителями Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Кыргызстан выступил в качестве наблюдателя.

По плану, к 1 апреля необходимый объём воды поступит в Шардаринское водохранилище, что обеспечит южные регионы Казахстана водой для поливного сезона 2025 года.

«Хотелось бы положительно отметить совместную работу, проделанную по итогам 86-го заседания. В частности, были реализованы договорённости по водно-энергетическому сотрудничеству с Кыргызстаном, а также приняты меры по согласованию режима работы водохранилища «Бахри-Точик» в поливной период нынешнего года», - отмечает Нуржигитов.

Помимо этого, участники встречи утвердили графики работы водохранилищ в бассейнах Сырдарьи и Амударьи и распределили лимиты подачи воды для стран Центральной Азии на предстоящий осенне-зимний период.

Следующая встреча комиссии запланирована на первый квартал 2025 года и пройдёт в Таджикистане, в Душанбе.

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