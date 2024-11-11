В первый день на посту президента США Трамп хочет усадить Киев и Москву за стол переговоров, - пресс-секретарь Трампа

CentralAsia (CA) - В первый день на посту президента Соединенных Штатов Дональд Трамп планирует посадить Украину и Россию за стол переговоров. Об этом заявила пресс-секретарь республиканца Каролин Ливитт в эфире телеканала Fox News.

По ее словам, теперь Трамп сможет «вести переговоры о мирном соглашении между Россией и Украиной».

«Это включает в себя, в первый же день, усаживание Украины и России за стол переговоров, чтобы положить конец этой войне», - сказала Ливитт (цитата по Associated Press).

В планы Дональда Трампа в первую неделю после вступления в должность президента войдет подписание «десятков» указов, отметила Кэролайн Ливитт. Помимо внешней политики среди направлений его работы в первые дни — миграционная и энергетическая сферы.

Среди прочего Трамп вскоре после инаугурации планировал ввести новые пошлины на импортные товары, запустить «крупнейшую программу депортации» нелегальных мигрантов, помиловать часть осужденных за штурм Капитолия в январе 2021 года, уволить спецпрокурора Джека Смита, который вел уголовные дела против республиканца.