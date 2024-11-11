Суд в Москве отменил заочный приговор бывшему послу Украины в Казахстане Петру Врублевскому

Петр Врублевский

CentralAsia (CA) - Московский городской суд отменил приговор бывшему послу Украины в Казахстане Петру Врублевскому, которого в августе заочно приговорили к шести годам колонии за разжигание ненависти и вражды.

Дело отправлено на новое рассмотрение в Басманный суд Москвы в новом составе, сообщает ТАСС, не уточняя, почему апелляционная инстанция приняла такое решение. Ранее сообщалось, что сторона защиты обжаловала приговор.

Поводом для уголовного дела стало интервью Врублевского, которое он дал в августе 2022 года. В нем он, в частности, сказал: «Чем больше мы убьем русских сейчас, тем меньше придется убивать нашим детям». В тот момент Врублевский занимал пост посла Украины в Казахстане.

МИД Казахстана в октябре 2022 года вызвал Петра Врублевского и выразил ему протест, но не стал высылать из страны. Представители российские властей публично раскритиковали это решение, после чего в МИД Казахстана вызвали уже российского посла. На фоне этого Врублевский был уволен с поста посла Украины в Казахстане.