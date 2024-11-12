Два монгольских игрока сыграют в Team Secret, одной из самых известных команд мира по DOTA2

CentralAsia (MNG) -

Спортсмены из Монголии будут играть на позициях Dota 2 position 1 (carry) и position 3 (offlaner).

Они сыграют вместе с легендой Эстонии Клементом «Puppey» Ивановым, игроком с наибольшим количеством матчей на чемпионате мира. Team Secret, одна из самых известных команд по DOTA2 в мире, объявила свой новый состав. В составе европейской легенды будут два монгольских игрока.

Билгуун «423» Алтангинж будет играть на позиции Pos1 или позиции carry, а Мөнхжин «seimei» Батсайхан будет играть на позиции Pos или позиции offlaner.

Новым Pos2 или мидером команды станет Алексей «Ainkrad» Дивевский из Беларуси, который был в команде «One Move», а новым Pos4 станет Миша «Kyzko» Галкин из России.

1 позиция в Доте 2 (carry)

Carry, занимающий первую позицию в Dota 2, играет ключевую роль на поле боя. В ранней стадии игры этот игрок направляется на легкую линию с целью максимального и эффективного фарма. В этот период он старается избегать активных стычек, хотя исключения, как ультимейты некоторых героев типа Faceless Void, могут подсказать о готовности вмешаться в бой.

На начальном этапе carry часто уязвим, так как многие герои этой позиции начинают с низкой выживаемости и урона. Однако их истинный потенциал раскрывается с набором определенных артефактов, делая их мощными угрозами к середине и концу матча. Многие из них, такие как Anti-mage или Terrorblade, фокусируются на нанесении высокого физического урона, формируя свой билд вокруг этой концепции.

Во время своего фарма carry часто находится в лесах, особенно у древних крипов, зачистка которых приносит наибольший доход. Чтобы максимизировать эффективность и безопасность, многие carry используют иллюзии или артефакт Manta Style для отталкивания линий без риска для себя.

Как только carry достигает своего пика мощи в мид- и лейтгейме, он становится лидером команды, принимая решения о важных акциях, таких как атака на Рошана или сражение на вражеской территории. Однако стоит помнить, что не все carry созданы равными. Герои вроде Pudge или Dragon Knight, называемые semi-carries, могут действовать более активно уже в середине игры после получения ключевых предметов.

Сущность роли carry заключается в том, чтобы эффективно фармить в первой половине игры и затем определять, какие ресурсы необходимы для доминирования в бою во второй половине. Carry несет на себе ответственность за успешность своей команды, делая выбор в пользу оптимального закупа и стратегии. Они должны оставаться в безопасности, пушить линии, когда это возможно, и стимулировать командные действия после 30-й минуты.

В конечном итоге, первая позиция — это не только об огромном количестве ресурсов, но и о правильном их использовании. Герои, такие как Medusa, Phantom Assassin и Luna, являются прекрасными примерами эффективных carry, которые сочетают в себе высокий потенциал атаки с возможностями, усиливающимися за счет предметов и способностей.

3 позиция в Доте 2 (offlaner)

Offlaner, или тройка, является краеугольным камнем многих команд в Dota 2. Он объединяет в себе роль защитника, инициатора и динамичного игрока, который способен переворачивать игру в пользу своей команды.

В самом начале игры тройка противостоит вражескому carry и его поддержке на хард-лейне. Здесь его основная задача — максимально затруднить фарм carry, отвлекая на себя внимание саппортов и, если возможно, активно фармить крипов. Этот игрок должен уметь оценить риски и выживать в условиях, когда ему постоянно угрожают. Опыт в этой ситуации часто становится более важным, чем золото, так как даже если крипов удается добивать не всегда, опыт от них все равно начисляется.

После лайнинга, главная задача офлейнера — инициировать драки, защищать союзников и танковать врагов. Они часто выбираются с целью взять на себя удары, протянуть время для своих союзников или создать момент "выдающегося" игрового действия, которое может повернуть исход битвы. Напомним великолепное исполнение Магнуса на The International 2022 в руках Team Spirit.

Все артефакты, которые покупаются офлейнерами, ориентированы на усиление команды и повышение их выживаемости, такие как Guardian Greaves или Crimson Guard. Но иногда тройка может стать центральной фигурой команды, фокусируясь на атакующих артефактах и становясь главным угрозой для врага, например, когда речь идет о героях типа Medusa или Marci.

В конечном итоге, позиция тройки — это, пожалуй, одна из самых сложных и разнообразных ролей в Dota 2. Игрок на этой позиции должен быть готов к постоянным изменениям, быть гибким и уметь быстро принимать решения в зависимости от текущей ситуации на карте. Неудивительно, что именно эта позиция часто становится декорациями нарезок с эффектными моментами и великолепными плейами.

источник: MiddleAsianNews

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