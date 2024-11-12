- Монголия, происшествия
- 6:14, 12 ноября 2024
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CentralAsia (MNG) -
Ранее сообщалось, что больница Intermed в Монголии, одна из крупнейших частных больниц в Монголии, была взломана московской группой SpaceBears, и что российские хакеры могли похитить важную информацию, такую как персональные данные, номера телефонов и медицинские данные всех пациентов.
Тогда больница Intermed выступила с заявлением по поводу вышеуказанной информации.
В заявлении говорится: «Больница Intermed приносит извинения за сбой системы из-за кибератаки и риск потери личной информации пользователей. Мы обязаны сообщить вам, что мы принимаем необходимые меры для предотвращения раскрытия личной информации общественности».
Судя по текстам заявления, руководство больницы, возможно, заключило сделку с российскими хакерами. Потому что также сообщалось, что российские хакеры могут продать украденные данные за 50 000 долларов 15 ноября.
источник: MiddleAsianNews