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Монгольская больница Intermed извинилась за потерю информации пользователей из-за кибератаки

CentralAsia (MNG) -  

Ранее сообщалось, что больница Intermed в Монголии, одна из крупнейших частных больниц в Монголии, была взломана московской группой SpaceBears, и что российские хакеры могли похитить важную информацию, такую ​​как персональные данные, номера телефонов и медицинские данные всех пациентов.

Тогда больница Intermed выступила с заявлением по поводу вышеуказанной информации.

В заявлении говорится: «Больница Intermed приносит извинения за сбой системы из-за кибератаки и риск потери личной информации пользователей. Мы обязаны сообщить вам, что мы принимаем необходимые меры для предотвращения раскрытия личной информации общественности».

Судя по текстам заявления, руководство больницы, возможно, заключило сделку с российскими хакерами. Потому что также сообщалось, что российские хакеры могут продать украденные данные за 50 000 долларов 15 ноября.

источник: MiddleAsianNews

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