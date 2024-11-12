Участница из Монголии «Мисс Вселенная 2024» готовится к конкурсу

CentralAsia (MNG) -

Всего в международном конкурсе примут участие кандидатки из 127 стран мира, в том числе из Монголии.

НОМИНЗУЛ Зандан принимает участие в конкурсе «Мисс Вселенная 2024».

Номинзул является победительницей конкурса Miss Universe Mongolia 2023, но не смогла принять участие в конкурсе Miss Universe 2023 из-за того, что на момент начала конкурса она была несовершеннолетней.

Год спустя по запросу организации Miss Universe Mongolia Номинзул Зандан была утверждена в качестве участницы, представляющей Монголию на конкурсе 2024 года.

Номинзул родилась и выросла в сомоне Могод аймака Булган в семье пастуха.

Конкурс «Мисс Вселенная 2024» пройдет 16 ноября в Мехико, Мексика. Международный конкурс в этом году является 73-м по счету Miss Universe.

Организаторы «Мисс Вселенная» отменили возрастные ограничения для участниц старше 18 лет, которые были введены в 2023 году. До этого в конкурсе принимали участие только кандидатки в возрасте 18-28 лет в год проведения конкурса, за исключением особых случаев. Также не будет ограничений по росту и весу.

Число полуфиналисток в этом выпуске увеличится с двадцати до тридцати, что станет самым большим числом участниц за всю историю конкурса.

В Мехико уже идут подготовки и репетиции с участницами конкурса.

источник: MiddleAsianNews

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