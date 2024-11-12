Президенты Монголии и Азербайджана обсудили двусторонние отношения

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CentralAsia (MNG) - Президент Монголии Хурэлсух Ухнаа встретился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в рамках Конференции ООН по изменению климата COP29 в Баку 11 ноября.

На встрече президент Хурэлсух поздравил президента Ильхама Алиева с успешным проведением в его стране крупного мероприятия Организации Объединенных Наций и пожелал ему успехов.

Главы двух государств отметили, что дружественные отношения и сотрудничество между Монголией и Азербайджаном активно развиваются в политической сфере, и подчеркнули необходимость дальнейшего расширения этих отношений во всех сферах. В соответствии с этим стороны договорились о проведении в ближайшем будущем визитов на высоком уровне между двумя странами и укреплении основ взаимовыгодного сотрудничества.

Стороны обсудили обогащение двусторонних отношений экономическим содержанием, увеличение инвестиций, развитие ощутимого и эффективного сотрудничества в сельском хозяйстве, транспорте и логистике, образовании. Президент Хурэлсух и президент Ильхам Алиев обсудили совместный вклад в усилия по преодолению глобальных вызовов, включая изменение климата и опустынивание, и обменялись мнениями по некоторым вопросам международных отношений.

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