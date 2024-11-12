В Монголии отпраздновали 100-летие со дня создания Статистического управления

CentralAsia (MNG) - 11 ноября 2024 года Председатель Великого Государственного Хурала (ВГХ) Монголии Амарбаясгалан Дашзэгвэ принял участие в Национальном форуме данных, посвященном столетию со дня создания Национального статистического управления Монголии.

Амарбаясгалан Дашзэгвэ

11 ноября 1924 года Постановлением № 3 Первой сессии Великого Государственного Хурала Монгольской Народной Республики при Министерстве внутренних дел был создан Статистический отдел в составе шести человек, что ознаменовало начало статистической службы в стране.

Председатель Национального статистического управления Монголии Батдаваа Батмөнх подчеркнул, что 100-летнее Статистическое управление Монголии вывело статистический потенциал и развитие Монголии на уровень других стран, предоставляя стране и общественности высококачественные данные и обеспечивая преемственность в политике и принятии решений, основанных на фактических данных.

Батдаваа Батмөнх

Спикер Амарбаясгалан Дашзэгвэ подчеркнул: «Чем больше научных, основанных на фактах, своевременных и многомерных исследований будет включено в законы, принимаемые парламентом и правительством, тем больше будет принятых прекрасных и долгосрочных законов, которые соответствуют образу жизни и потребностям граждан. Г-н Амарбаясгалан подчеркнул, что надежная статистика так же важна, как вода и воздух, для разработки долгосрочных планов устойчивого развития и эффективной политики. Более того, председатель Великого государственного хурала подчеркнул, что страны по всему миру начали использовать большие данные и искусственный интеллект в своих процессах управления и принятия решений, поэтому Монголия не должна отставать в этом развитии.

Кроме того, г-н Амарбаясгалан выразил приверженность парламента поддержке развития статистической системы как независимого, технологичного, профессионального и эффективного аппарата, сообщил Департамент по связям со СМИ и общественностью ВГХ Монголии.

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