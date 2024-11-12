Обсуждено сокращение загрязнения воздуха с помощью возобновляемых источников энергии

CentralAsia (MNG) - Губернатор столицы Монголии и мэр города Улан-Батор Нямбаатар Хишгээ и губернатор Чингэлтэйского района Мандуул Нямандэлэг приняли заместителя постоянного представителя ПРООН в Монголии Линь Цао и других делегатов.

На встрече стороны обменялись мнениями о совместной реализации проекта по снижению загрязнения воздуха за счет использования возобновляемых источников энергии.

Губернатор столицы и мэр Улан-Батора Нямбаатар Хишгээ выразил свою сосредоточенность на снижении заторов на дорогах, размещении юрточных районов и снижении загрязнения воздуха с использованием возобновляемых источников энергии. Кроме того, г-н Нямбаатар отметил потенциал будущего сотрудничества с ПРООН, изучая опыт агентства ООН в этом отношении.

Заместитель постоянного представителя ПРООН в Монголии Линь Цао выразила свое удовольствие от сотрудничества в области сокращения транспортных заторов, дефицита энергии и загрязнения воздуха в частности. Заместитель постоянного представителя Линь Цао также выразила приверженность ПРООН предоставлению всесторонней поддержки в укреплении двустороннего сотрудничества и изучении возможностей для сотрудничества в инициативах по устойчивому зеленому городу.

В прошлом году канцелярия губернатора столицы, Фонд Азии, ООО «URECA» и НПО «Гэр Өргөө» совместно реализовали пилотный проект по сокращению количества дымоходов в юрточных районах Улан-Батора за счет перевода домохозяйств на возобновляемые источники энергии.

Проект был направлен не только на удовлетворение потребностей в отоплении и электричестве за счет возобновляемых источников энергии, но и на отказ от использования бытовых печей и топлива, тем самым снижая загрязнение воздуха и выбросы парниковых газов. В конце встречи обе стороны выразили готовность масштабировать проект с 5 домохозяйств в прошлом году до 100 домохозяйств в этом году, сообщил Департамент по связям со СМИ и общественностью канцелярии губернатора столицы.

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