Минздрав Монголии примет превентивные меры по снижению младенческой смертности

CentralAsia (MNG) - По данным статистики, в Монголии 64 процента случаев смерти детей в возрасте до 5 лет составляют младенческие случаи, из которых 71,6 процента приходится на период новорожденности.

Эксперты отмечают, что уровень младенческой смертности в Монголии ниже, чем в среднем по миру, однако он все еще выше, чем в среднем по региону, и уровень смертности не снизился заметно за последние годы. По состоянию на 2023 год из 64 306 живорождений 496 умерли, большинство из которых были преждевременными. Поэтому Министерство здравоохранения создало руководящую группу, отвечающую за снижение младенческой смертности и увеличение средней продолжительности жизни монголов. Руководящая группа собралась для обсуждения национального плана.

Согласно исследованию, проведенному членами национальной группы совместно с профессорами из США, Японии и Китая, цель снижения текущего уровня смертности с 7,7 на 1000 живорождений до 5,5 к 2028 году достижима за счет профилактических мер и лечения, отраженных в национальном плане.

Мероприятия предусматривают внедрение в стране лечения заболеваний, являющихся основными причинами детской смертности, с использованием передовых технологий, проведение профилактических мероприятий, направленных на предотвращение причин преждевременных родов, а также раннее выявление заболеваний у детей.

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