Количество мертвых тюленей на берегу Каспия в Казахстане выросло до 850

CentralAsia (KZ) - На побережье Каспийского моря в Мангистауской области Казахстана растет число погибших тюленей.

Руководитель Мангистауской областной инспекции рыбного хозяйства Андрей Руцкий сообщил, что общее число найденных погибших тюленей в регионе достигло 850.

По его словам, со вчерашнего дня с базы отдыха в Актау до порта Курык нашли еще 115 мертвых тюленей.

«Наша рабочая группа проверяет пляж. Теперь остались скалистые пляжи. До них невозможно добраться на машине, дойдут пешком», - цитирует Руцкого агентство Kazinform.

Он добавил, что взять пробы у последних найденных животных невозможно из-за сильного разложения, а результаты проб, взятых в конце октября, еще не готовы.

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