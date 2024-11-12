В Казахстане школьники держали одноклассницу в секс-рабстве: В суде вынесли первый приговор

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CentralAsia (KZ) - По делу о сексуальном рабстве несовершеннолетней в Кызылорде (город на юге Казахстана) вынесли первый приговор. Городской суд №2 в закрытом заседании рассмотрел уголовное дело в отношении 21-летнего парня по факту вымогательства.

Как сообщили в суде, подсудимый, угрожая распространением порочащих сведений, потребовал от школьницы 700 000 тенге ($1410), а также забрал из её сумки 35 000 тенге ($70).

«Вина подсудимого подтверждена заключением психолого-психиатрической экспертизы, осмотром места происшествия, протоколами очной ставки, стабильными показаниями потерпевшей», – сообщили в пресс-службе суде.

Смягчающими обстоятельствами при вынесении наказания суд признал отсутствие судимости и молодой возраст подсудимого – 21 год. Его приговорили к четырём годам и шести месяцам лишения свободы.

Приговор не вступил в законную силу.

В августе стало известно, что в Кызылорде школьников подозревают в удержании своей 16-летней одноклассницы в сексуальном рабстве. В общественном фонде «Не молчи KZ» рассказали, что группа подростков насильно удерживали девушку и заставляли принимать наркотики. В пресс-службе областного департамента полиции сообщали, что подозреваемые задержаны и водворены в изолятор временного содержания. Всего подозреваемыми признаны 11 человек, пятеро из них – несовершеннолетние.

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