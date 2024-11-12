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В Италии двигатель самолета Boeing загорелся во время полета, на борту находились 260 человек

CentralAsia (CA) -  Самолет авиакомпании Hainan Airlines загорелся после взлета в Италии, сообщает Reuters.

Boeing 787, на борту которого было 249 пассажиров и 16 членов экипажа, направлялся из Рима в китайский город Шэньчжэнь 10 ноября. После отправления правый двигатель лайнера вспыхнул, поэтому пилотам пришлось сбросить топливо над морем и вернуться в аэропорт Фьюмичино.

По данным итальянской береговой охраны, причиной пожара стало столкновение с птицей. Отмечается, что посадка прошла благополучно, а задержек в воздушном движении в римской авиагавани не было.

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