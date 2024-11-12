Трамп назначит Марко Рубио на пост госсекретаря США, - The New York Times

Дональд Трамп и сенатор-республиканец от штата Флорида Марко Рубио во время предвыборного митинга в Роли, штат Северная Каролина

CentralAsia (CA) - Избранный президент США Дональд Трамп планирует выдвинуть сенатора Марко Рубио на пост госсекретаря, сообщили источники The New York Times (NYT). С января 2021 года эту должность в администрации действующего президента Джо Байдена занимает Энтони Блинкен.

Собеседники газеты подчеркнули, что Трамп «все еще может передумать в последнюю минуту», однако, по их мнению, избранный американский лидер все же остановился на Рубио, которого он до начала избирательной кампании рассматривал как возможного кандидата в вице-президенты.

53-летний Марко Рубио был избран в Сенат (верхняя палата Конгресса США) в 2010 году и зарекомендовал себя «ястребом» во внешней политике, занимая жесткую позицию в отношении Китая, Ирана, Венесуэлы и Кубы говорится в статье.

Ранее стало известно, что Дональд Трамп назначит конгрессмена от штата Флорида Майка Уолтца своим помощником по национальной безопасности.

Вчера CNN сообщил, что избранный президент США решил назначить своего бывшего старшего советника Стивена Миллера заместителем главы аппарата Белого дома по политическим вопросам. Телеканал назвал Миллера главным идеологом жестких мер в сфере миграции.

Дональд Трамп также определился с постоянным представителем страны при ООН и предложил эту должность члену Палаты представителей Конгресса Элиз Стефаник. CNN охарактеризовал ее как надежного союзника избранного президента и назвал основным сборщиком средств для Республиканской партии.

Выборы в США состоялись 5 ноября. В течение суток Дональд Трамп преодолел планку в 270 голосов выборщиков, необходимых для победы. Инаугурация избранного президента США намечена на 20 января 2025 года.