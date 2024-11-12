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КНДР ратифицировала договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с Россией
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  КНДР ратифицировала договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с Россией, сообщило государственное радио «Голос Кореи». Соответствующий указ лидер КНДР Ким Чен Ын.

9 ноября закон о ратификации договора подписал президент России Владимир Путин. Документ вступит в силу с даты обмена ратификационными грамотами и будет бессрочным.

Согласно четвертой статье договора, если один из его участников подвергнется нападению со стороны другого государства или ряда стран, то другой участник окажет ему военную и другую помощь. Документ также предполагает, что Москва и Пхеньян смогут проводить совместные учения «в целях укрепления обороноспособности в интересах предотвращения войны». Договор предусматривает и развитие сотрудничества в других сферах — в сельском хозяйстве, туризме, образовании, здравоохранении.

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