В Госдуме предложили ограничить мигрантам срок аренды жилья

CentralAsia (CA) - Фракция ЛДПР направила правительству России пакет законопроектов, обязывающих предоставлять жилье мигрантам только по договору и устанавливающих максимальный срок аренды в один год. Об этом сообщил лидер партии Леонид Слуцкий в своем Telegram-канале.

«Никакой субаренды многочисленным родственникам, друзьям и землякам. Нарушил — штраф! Не платишь собственнику – расторжение договора и выселение», — написал парламентарий.

Он уточнил, что в инициативе предлагается наказывать как нарушителей-съемщиков, так и арендодателей.

По словам Слуцкого, в приемную ЛДПР приходит большое число жалоб на поведение иностранных арендаторов жилья. Он подчеркнул, что «только в Москве в эконом-сегменте мигранты забирают 85 процентов жилья».