В Госдуме предложили ограничить мигрантам срок аренды жилья
- Азия и мир, общество
- 11:03, 12 ноября 2024
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CentralAsia (CA) - Фракция ЛДПР направила правительству России пакет законопроектов, обязывающих предоставлять жилье мигрантам только по договору и устанавливающих максимальный срок аренды в один год. Об этом сообщил лидер партии Леонид Слуцкий в своем Telegram-канале.
«Никакой субаренды многочисленным родственникам, друзьям и землякам. Нарушил — штраф! Не платишь собственнику – расторжение договора и выселение», — написал парламентарий.
Он уточнил, что в инициативе предлагается наказывать как нарушителей-съемщиков, так и арендодателей.
По словам Слуцкого, в приемную ЛДПР приходит большое число жалоб на поведение иностранных арендаторов жилья. Он подчеркнул, что «только в Москве в эконом-сегменте мигранты забирают 85 процентов жилья».
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