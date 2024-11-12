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В Казахстане в ноябре начнут выдавать новые визы для иностранцев
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (KZ) -  Три новые визы для иностранных специалистов и туристов начнут выдавать с 18 ноября в Казахстане. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел РК.

Исходя из сообщения, в конце осени 2024 года в силу вступают обновленные правила выдачи виз для бизнес-иммигрантов, квалифицированных специалистов и путешественников.

С 18 ноября в стране начнут действовать:

  • «В9» – для кадров из востребованных профессий. Этот тип помогает претендентам в дальнейшем оформлении вида на жительство;
  • Digital nomad – данная виза выдается однократно в электронном и многократно в бумажном виде. Она предназначена для иностранных IT-специалистов, постоянно проживающих в Казахстане;
  • Neo Nomad – виза для туристов с правом длительного пребывания при подтвержденном доходе от $3 тыс. в месяц.

Также в ведомстве подчеркнули, что перечень документов для получения бизнес-визы «С5» сокращен. Помимо этого, снижен порог для получения визы с целью семейного воссоединения (с 3-х лет до 1 года).

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