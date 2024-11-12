Казахстан на полгода продлил запрет на вывоз сжиженного газа

CentralAsia (KZ) - В Казахстане на полгода продлевают ограничение на экспорт сжиженного нефтяного газа. Приказ подписан министром энергетики и вступает в силу с 14 ноября.
Решение о продлении запрета на экспорт газа Минэнерго приняло с учётом роста его потребления и социальной значимости на внутреннем рынке страны.
«Ввести запрет на вывоз с территории Республики Казахстан сжиженного нефтяного газа (код ТН ВЭД ЕАЭС 2711 12 970 0), пропана (код ТН ВЭД ЕАЭС 2711 12 940 0) и бутана (код ТН ВЭД ЕАЭС 2711 13 970 0) автомобильным и железнодорожным транспортом сроком на шесть месяцев», - говорится в сообщении.
Исключения будут лишь в нескольких случаях:
- вывоз недропользователями в рамках соглашения либо контракта со стабильным налоговым режимом в соответствии со ст. 722 Налогового кодекса;
- экспорт товаров, произведённых из казахстанского сырья, добытого на Карачаганакском месторождении, на основании международных договоров РК;
- транзитные перевозки через территорию РК;
- вывоз в рамках гуманитарной помощи по решению правительства.
Запрет на вывоз сжиженного нефтяного газа был введен в Казахстане в ноябре 2023 года, чтобы предотвратить переток топлива в приграничные страны и возникновение дефицита на внутреннем рынке.