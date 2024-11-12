Казахстан на полгода продлил запрет на вывоз сжиженного газа

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CentralAsia (KZ) - В Казахстане на полгода продлевают ограничение на экспорт сжиженного нефтяного газа. Приказ подписан министром энергетики и вступает в силу с 14 ноября.

Решение о продлении запрета на экспорт газа Минэнерго приняло с учётом роста его потребления и социальной значимости на внутреннем рынке страны.

«Ввести запрет на вывоз с территории Республики Казахстан сжиженного нефтяного газа (код ТН ВЭД ЕАЭС 2711 12 970 0), пропана (код ТН ВЭД ЕАЭС 2711 12 940 0) и бутана (код ТН ВЭД ЕАЭС 2711 13 970 0) автомобильным и железнодорожным транспортом сроком на шесть месяцев», - говорится в сообщении.

Исключения будут лишь в нескольких случаях:

вывоз недропользователями в рамках соглашения либо контракта со стабильным налоговым режимом в соответствии со ст. 722 Налогового кодекса;

экспорт товаров, произведённых из казахстанского сырья, добытого на Карачаганакском месторождении, на основании международных договоров РК;

транзитные перевозки через территорию РК;

вывоз в рамках гуманитарной помощи по решению правительства.

Запрет на вывоз сжиженного нефтяного газа был введен в Казахстане в ноябре 2023 года, чтобы предотвратить переток топлива в приграничные страны и возникновение дефицита на внутреннем рынке.

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