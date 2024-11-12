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В Таджикистане ожидаются сильные дожди и мокрый снег

CentralAsia (TJ) -  В Таджикистане 13-14 ноября ожидаются интенсивные дожди и ухудшение погодных условий.

Как сообщает Комитет по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне Таджикистана, в эти дни прогнозируются сильные дожди, в ночь на 14 ноября — с переходом в мокрый снег в горных районах.

По данным Агентства по гидрометеорологии, в большинстве районов республиканского подчинения ожидаются интенсивные осадки и понижение температуры. В отдельных районах возможен шквалистый ветер. В предгорных и горных областях возрастает риск схода селей, камнепадов и оползней, а также повышение уровня воды в горных реках.

В связи с ухудшением погодных условий, КЧС призывает граждан строго соблюдать правила безопасности, особенно при использовании электрообогревателей.

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