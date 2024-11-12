Узбекистан готов бесплатно лечить пострадавших в войне детей и женщин Палестины, - Мирзиёев

Шавкат Мирзиёев

CentralAsia (UZ) - Президент Шавкат Мирзиёев выразил готовность предоставить пострадавшим от войны палестинским детям и женщинам безвозмездное лечение в клиниках Узбекистана. Об этом глава государства сообщил 11 ноября, выступая на внеочередном арабо-исламском саммите в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

«Невозможно спокойно, без боли смотреть, как уничтожаются объекты социальной инфраструктуры, школы, больницы, мечети, целые города, миллионы представителей мирного населения лишаются крова, вынуждены страдать от голода и болезней. Хуже всего, и мы тому свидетели, что в отношении этой трагедии на международной арене используются двойные стандарты. Это резко повышает вероятность эскалации, представляет серьезную угрозу международной безопасности», — сказал президент Узбекистана.

Мирзиёев заявил о необходимости:

кардинально повысить роль и влияние ООН и Совета безопасности в решении многолетнего арабо-израильского конфликта, вопросы немедленного прекращения военных действий, обеспечения безопасных гуманитарных коридоров и начала мирных переговоров должны быть в центре постоянного внимания этой универсальной международной структуры;

расширить масштабы помощи государств и ведущих международных организаций Палестине и Ливану, чтобы «предотвратить катастрофический гуманитарный кризис»;

обсудить вопросы оказания практической помощи народу Палестины на саммите «Арабские государства Персидского залива – Центральная Азия» в следующем году в Самарканде.

обеспечить неприкосновенность мечети Аль-Акса и других уникальных историко-культурных памятников Иерусалима.

Саммит по урегулированию палестинского вопроса и стабилизации ситуации в Ливане собрал членов Лиги арабских государств и Организации исламского сотрудничества (ОИС). В нем приняли участие главы свыше 50 государств и правительств стран Ближнего Востока, Африки, Центральной и Южной Азии. Кроме Мирзиёева, Центральную Азию представляли президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Кыргызстана Садыр Жапаров, министр иностранных дел Казахстана Мурат Нуртлеу.

По итогам саммита было подписано заявление, в котором, как передает Alarabiya.news, содержатся:

требование к Израилю «уйти со всех оккупированных палестинских территорий», что станет предпосылкой для мира в регионе;

призыв к возвращению к границам, существовавшим до 1967 года, со ссылкой на резолюции ООН и Арабскую мирную инициативу 2002 года, которая предлагала Израилю нормализацию отношений в обмен на решение о создании двух государств;

призыв к созданию Государства Палестина со столицей в Восточном Иерусалиме и к разработке спонсируемого на международном уровне плана с конкретными шагами и сроками для достижения этой цели.