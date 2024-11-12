В Абхазии после задержания оппозиционеров проходят протесты

CentralAsia (CA) - Вечером 11 ноября оппозиция в Абхазии начала акции протеста с требованием освободить задержанных ранее активистов, а также отменить соглашение о российских инвестиционных проектах в непризнанной республике, сообщают СМИ.

У здания службы госбезопасности (СГБ) в Сухуми, собравшиеся люди требовали освободить доставленных туда активистов, предположительно задержанных после стычки с одним из депутатов у здания местного парламента.

Председатель оппозиционной партии «Форум народного единства Абхазии» Аслан Барциц заявил о задержании пятерых оппозиционных активистов, передает ТАСС.

«Они возвращались с собрания общественности в Гудаутском районе, посвященном недавно подписанному российско-абхазскому соглашению об инвестиционной деятельности, их задержали», — сказал Барциц.

Ночью протестующие начали собираться на площади Свободы в Сухуми.

Были заблокированы Гумистинский, Нижнегумистинский и Кодорский мосты, через которые можно попасть в Сухуми.

Утром протестующие временно разблокировали Кодорский мост после переговоров с властями, сообщил ТАСС один из лидеров оппозиции Адгур Ардзинба. Частично разблокирован въезд и выезд из Сухуми по Гумистинскому мосту, но проехать по нему может только общественный транспорт, сообщает агентство «Апсныпресс.

Позже корреспондент «РИА Новости» передал, что протестующие вновь перекрыли Кодорский мост, и теперь все три моста на въезд и выезд из Сухуми снова заблокированы.

Президент Абхазии Аслан Бжания провел экстренное заседание, на котором представители силовых структур доложили о происходящем в республике.

Как заявил генпрокурор, во время протестов родственники задержанных и представители оппозиции пытались незаконно проникнуть в здание СГБ, однако эту попытку пресекли сотрудники правоохранительных органов.

Глава СГБ Дмитрий Кучуберия назвал произошедшее «массовыми беспорядками». По его словам, один из участников акции пытался применить силу к сотрудникам ведомства, а также протаранить ворота.

В конце октября Россия и Абхазия подписали соглашение, согласно которому российские компании могут реализовывать свои инвестиционные проекты на территории республики. Чтобы документ вступил в силу, необходима его ратификация в абхазском парламенте.