В Китае мужчина из-за развода устроил наезд на толпу: 35 погибших, 43 раненых

CentralAsia (KZ) - В китайском городе Чжухае 11 ноября произошло смертельное ДТП — погибли 35 человек и 43 ранены, сообщает издание Associated Press.

СМИ со ссылкой на местную полицию пишут, что 62-летний водитель по фамилии Фан расстроился из-за раздела имущества после развода. На своей машине он врезался в толпу людей, которые тренировались в спортивном комплексе, а после, по предварительным данным, пытался покончить жизнь самоубийством: воткнул нож себе в шею. На данный момент он находится в больнице.

Председатель КНР Си Цзиньпин прокомментировал случившееся. Он распорядился строго наказать водителя автомобиля. Он призвал региональные власти «извлечь серьезный урок» из трагедии и усилить меры по предотвращению таких инцидентов.

«Необходимо приложить все усилия для спасения раненых, провести тщательную работу по оказанию помощи пострадавшим и их семьям. Необходимо строго наказать преступника в соответствии с законом», - сказал Си Цзиньпин.

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