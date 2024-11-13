Импорт яиц в Монголию упал на 51%

CentralAsia (MNG) -

Монголия импортировала 77,2 миллиона яиц за первые 10 месяцев 2024 года, что на 51,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Это очень впечатляющий результат.

Это означает, что в течение трех-пяти лет можно будет обеспечить 100% внутренних потребностей за счет национального производства.

Одна из монгольских яичных фабрик «Баян» ООО «НВЦ» имеет миллион голов птицы, поставляет 600 тыс. яиц в день и имеет комплексные предприятия по выращиванию кур, сортировке и упаковке яиц, производству полуфабрикатов и кормов.

В 2023 году в стране было продано около 500 млн яиц, из них 300 млн или 60% поставили отечественные предприятия. 50 процентов из них произвело только ООО «НВЦ». В этом году поголовье птицы увеличится до 1,5 миллиона, и в сотрудничестве с другими предприятиями по производству яиц мы полностью обеспечим спрос на яйца к 2025 году. Об этом сообщил исполнительный директор компании ООО «НВЦ».

ООО «Өег Өндөг» внесет свой небольшой вклад в достижение этой цели, — сказал Ангар Даваасурэн, представитель компании «Өег Өндөг».

источник: MiddleAsianNews

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