ВОЗ и 50 стран предупреждают ООН об атаках с помощью программ-вымогателей на больницы

CentralAsia (MNG) -

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и около 50 стран выступили с предупреждением в Организации Объединенных Наций (ООН) о росте числа атак с целью получения вымогательства на больницы, при этом Соединенные Штаты возложили вину на Россию.

На днях частная монгольская больница Intermed Hospital Mongolia подверглась нападению российских хакеров. И российские хакеры могут продать украденные данные за 50 000 долларов 15 ноября.

Программы-вымогатели — это тип цифрового шантажа, при котором хакеры шифруют данные жертв — отдельных лиц, компаний или учреждений — и требуют деньги в качестве «выкупа» за их восстановление.

Подобные нападения на больницы «могут стать вопросом жизни и смерти», — заявил глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус, выступая в Совете Безопасности ООН (СБ ООН) на заседании в пятницу, 8 ноября, созванном Соединенными Штатами. «Опросы показали, что нападения на сектор здравоохранения возросли как по масштабам, так и по частоте», — сказал Гебрейесус, подчеркнув важность международного сотрудничества в борьбе с ними.

«Киберпреступность, включая программы-вымогатели, представляет серьезную угрозу международной безопасности», — добавил он, призвав Совет Безопасности ООН рассматривать ее как таковую.

Аналогичное предупреждение содержится в совместном заявлении, подписанном более чем 50 странами, включая Южную Корею, Украину, Японию, Аргентину, Францию, Германию и Великобританию.

«Эти атаки представляют прямую угрозу общественной безопасности и подвергают опасности человеческие жизни, задерживая предоставление важнейших медицинских услуг, наносят значительный экономический ущерб и могут представлять угрозу международному миру и безопасности», — говорится в заявлении, распространенном заместителем советника президента США по национальной безопасности Энн Нойбергер.

В заявлении также осуждаются страны, которые «сознательно» позволяют тем, кто несет ответственность за атаки с использованием программ-вымогателей, действовать с территории.

На встрече Нойбергер напрямую обрушился на Москву, заявив: «Некоторые государства — в первую очередь Россия — продолжают позволять субъектам, занимающимся программами-вымогателями, действовать с их территории безнаказанно».

Франция и Южная Корея также указали пальцем на Северную Корею.

Россия защищалась, заявляя, что СБ ООН не является подходящим форумом для борьбы с киберпреступностью.

«Мы считаем, что сегодняшнее заседание вряд ли можно считать разумным использованием времени и ресурсов Совета», — сказал посол России Василий Небензя.

Посол и заместитель постоянного представителя Китая Гэн Шуан подчеркнул необходимость всеобъемлющих, глобальных совместных стратегий по борьбе с программами-вымогателями и более широкими киберугрозами, отметив «сложные и разнообразные» проблемы кибербезопасности, с которыми сталкивается Китай.

Он заявил, что кибератаки, киберпреступность и кибертерроризм, включая программы-вымогатели, все чаще становятся глобальными угрозами и что проблема программ-вымогателей является узкоспециализированной и технической.

Он сказал, что Китай не поддерживает «поспешное наступление» со стороны тех членов Совета Безопасности, которые внесли этот вопрос в повестку дня, и надеется, что все стороны смогут участвовать в более специализированном, практическом и глубоком обсуждении на более подходящем форуме.

источник: MiddleAsianNews

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