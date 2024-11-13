Впервые из Азии The MongolZ вошла в ТОП-10 в мировом рейтинге

CentralAsia (MNG) -

Команда The MongolZ, которая недавно начала занимать пятое место в мире по рейтингу Valve, со вчерашнего дня /11.11.2024/ начала занимать девятое место в мире по рейтингу HLTV. Это сделало команду первой азиатской командой с самым высоким рейтингом в истории HLTV.

Ни одна азиатская команда ранее не занимала девятое место или даже не входила в топ-10 рейтинга HLTV.

The MongolZ возглавляет рейтинги HLTV в Азии. В Азии нет команды, которая могла бы даже приблизиться к ним. Даже если объединить результаты других азиатских команд на HLTV, они не сравнятся с The MongolZ.

Бразильская FURIA и российская Virtus.pro опустились на позиции и выпали из топ-10 мирового рейтинга.

Восемь верхних позиций в рейтинге HLTV остались неизменными. В рейтинге лидирует украинская команда Natus Vincere, за ней следуют немецкая G2, французская Vitality, российская Spirit и немецкая MOUZ.

источник: MiddleAsianNews

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