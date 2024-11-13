Повторно принята инциированная Монголией резолюция о грамотности

CentralAsia (MNG) -

Инициированная Монголией резолюция о грамотности была повторно принята без голосования консенсусом на пленарном заседании Третьего комитета 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, состоявшемся 11 ноября в Нью-Йорке.

Инициированная Монголией резолюция о грамотности была впервые принята в 2016 году. Тогда к этой резолюции, принятой по инициативе Монголии, присоединилось 101 государство-членов ООН.

Вчера, 11 ноября 2024 года, число стран, присоединившихся к этой резолюции, достигло 125.

Несмотря на многолетние всеобщие усилия, прилагаемые в повышении уровня грамотности, около 760 миллионов взрослых и около 250 млн. детей в младшем школьном возрасте из 650 млн. своих сверстников являются неграмотными.

источник: MiddleAsianNews

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