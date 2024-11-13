Выступление Президента Монголии на Всемирном саммите по борьбе с изменением климата

CentralAsia (MNG) - Выступление Президента Монголии на Всемирном саммите по борьбе с изменением климата

Президент Монголии Хурэлсух Ухнаа 12 ноября 2024 года принимает участие во Всемирном саммите по борьбе с изменением климата 2024 года, который проходит в Баку, Азербайджанская Республика.

Ниже приводится полный текст выступления Президента Монголии на Саммите.

Президент Монголии Хурэлсух Ухнаа:

Ваше Превосходительство, Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев,

Уважаемый Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш,

Уважаемые гости, делегаты, дамы и господа,

Я хотел бы выразить свою искреннюю признательность Правительству Азербайджанской Республики за организацию 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата, а также мои наилучшие пожелания успешного проведения саммита и конференции.

В то время, когда изменение климата ускоряется как под воздействием природных факторов, так и действий человека, оказывая негативное воздействие на устойчивое развитие, источники средств к существованию и благополучие людей во всем мире, нам необходимо укрепить наше политическое лидерство, совместные усилия и действия.

Организация Объединенных Наций продолжает предупреждать нас о том, что шансы на выполнение обязательств по Парижскому соглашению постепенно уменьшаются.

Мы должны обратить особое внимание на слова Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, который назвал это "каньоном, усеянным невыполненными обещаниями, сломанными жизнями и рекордами". Все это свидетельствует о провале руководства, предательстве уязвимых слоев населения и огромной упущенной возможности.

Поэтому сегодня человечество должно объединиться ради нашего ОБЩЕГО БУДУЩЕГО во имя сострадания и уважения к природе, и для того, чтобы каждая страна могла достичь более реалистичных результатов, необходимо укреплять НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОНСЕНСУС, ОБЩУЮ ПОЛИТИКУ и ВЗАИМОПОНИМАНИЕ с участием всех социальных групп, включая государственный и частный секторы и гражданское общество.

Если человечество не будет решительно бороться за защиту Матери-Земли от изменения климата, деградации земель и утраты биоразнообразия, то в будущем наша планета найдет свой собственный способ выживания, независимо от нашего присутствия.

Гармоничное сосуществование с Матерью-природой является основой существования человечества, мы никогда не должны забывать об этом.

Развивающиеся и уязвимые страны, которые подвержены изменению климата, сталкиваются с финансовыми рисками при успешном выполнении своих обязательств по Парижскому соглашению из-за высокого уровня задолженности, низкого уровня внутренних бюджетов и ограниченных финансовых ресурсов.

Поэтому я хотел бы подчеркнуть, что мировым лидерам необходимо принять во внимание приоритеты и потребности стран, особенно развивающихся, и поддержать и принять Новую коллективную количественную цель по климатическому финансированию (NCQG) на этой 29-й сессии Конференции Сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата, что значительно увеличит финансирование борьбы с изменением климата.

Для успешного выполнения своих обязательств по Парижскому соглашению Монголии требуется финансирование, эквивалентное примерно 50% ее ВВП.

В этом контексте Монголия проводит комплексные реформы в правовой и деловой среде для увеличения финансирования и инвестиций в возобновляемые источники энергии, экологически чистое сельское хозяйство и лесное хозяйство. Например, в рамках национального движения "Миллиард деревьев" Монголия расширила свое международное сотрудничество и инвестиции, создав постоянную систему финансирования охраны природы под названием "Вечная Монголия".

Господин Председатель,

Согласно исследованию организации “ООН-жещины”, если мировому сообществу не удастся достичь своих целей по смягчению последствий изменения климата к 2050 году, около 160 миллионов девочек и женщин окажутся за чертой бедности, а около 240 миллионов девочек и женщин столкнутся с угрозой отсутствия продовольственной безопасности.

Поэтому в августе этого года Монголия успешно организовала Всемирный женский форум на тему "За зеленое будущее" в августе этого года и, приняв "Улаанбаатарскую декларацию за устойчивое будущее", призвала стран мира расширить участие женщин и их лидерство в борьбе с изменением климата.

Кроме того, в то время, когда изменение климата оказывает сильное негативное воздействие на страны с традиционным скотоводством, Монголия выступает с инициативой созданию "Международного альянса за устойчивое развитие пастбищ и земель будущего".

Мы верим, что страны мира поддержат эту инициативу, которая позволит нам увеличить инвестиции и финансирование в более чем 100 странах с традиционным животноводством, а также защитить и улучшить здоровье и средства к существованию примерно 500 миллионов человек.

Я уверен, что эта инициатива будет способствовать выполнению резолюций, принятых Генеральной Ассамблеей ООН, "Об объявлении 2025 года Международным годом кооперативов" и "Об объявлении 2026 года Международным годом пастбищных земель и пастбищных животноводов", а также подготовке к проведению 17-й Конференции Сторон Конвенции ООН по борьбе с опустыниванием, которая состоится в Улаанбаатаре в 2026 году.

Кроме того, Монголия еще раз подтверждает, что она будет полностью поддерживать коллективные усилия международного сообщества по сокращению выбросов парниковых газов и увеличению поглощения углерода, также вносить свой вклад и использовать все свои возможности для выполнения своих обязательств по Парижскому соглашению.

Пусть Вечное Синее небо всегда благословляет человечество! Пусть мир будет во всем мире!

Благодарю вас за внимание".

источник: Montsame

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