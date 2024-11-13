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Трамп: Илон Маск и Вивек Рамасвами возглавят новое Министерство эффективности госуправления США
Илон Маск и Вивек Рамасвами
Илон Маск и Вивек Рамасвами

CentralAsia (CA) -  Бизнесмены Илон Маск и Вивек Рамасвами возглавят Министерство по повышению эффективности государственного управления (Department of Government Efficiency, DOGE), сообщил избранный президент Дональд Трамп, передает Reuters.

По словам Трампа, они продолжат борьбу с «правительственной бюрократией», займутся сокращением избыточных нормативных актов и поспособствуют реструктуризации федеральных агентств и уменьшению их «расточительных расходов».

«Это вызовет шок в системе и у всех, кто причастен к растрате государственных средств. А это очень много людей!»— сказал Илон Маск. Избранный американский президент сравнил новую должность бизнесмена с работой Манхэттенского проекта, в рамках которого велись разработки атомной бомбы.

39-летний Вивек Рамасвами был самым молодым претендентом на выдвижение кандидатом в президенты США от Республиканской партии в рамках завершившейся электоральной кампании.

Название нового ведомства является отсылкой к Dogecoin (DOGE) — криптовалюте, сторонником которой называл себя Маск. Она получила название в честь интернет-мема Doge, на котором изображена озадаченная собака породы сиба-ину.

Дональд Трамп победил на выборах президента США, получив 312 голосов выборщиков при необходимых 270. Его соперница — демократка Камала Харрис — набрала 226 голосов. Коллегия выборщиков от штатов должна проголосовать за кандидатов 17 декабря. Официально итоги голосования будут утверждены 6 января 2025 года новым составом Конгресса. Инаугурация Дональда Трампа запланирована на 20 января 2025 года.

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