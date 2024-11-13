Трамп выдвинул телеведущего Fox News Пита Хегсета на пост министра обороны США

Дональд Трамп дает интервью Питу Хегсету в Белом доме в Вашингтоне, США, 6 апреля 2017 г.

CentralAsia (CA) - Избранный президент США Дональд Трамп выдвинул кандидатуру ведущего телеканала Fox News Пита Хегсета на пост министра обороны, передает Politico.

«Пит — сильный, умный человек, он искренне верит в принцип «Америка прежде всего»... С Питом у руля враги Америки предупреждены: наши военные снова станут великими, и Америка никогда не отступит», - сказал Трамп.

Хегсету 44 года, он ветеран Национальной гвардии США, служил в Афганистане, Ираке и в Гуантанамо на Кубе. На телеканале Fox мужчина работает с 2014 года, в последнее время — в качестве соведущего «Fox & Friends Weekend». С января 2021 года главой Пентагона является Ллойд Остин.

Американские СМИ писали, что Трамп выбирал будущего министра обороны из нескольких кандидатур. Среди них в разное время называли сенатора Тома Коттона, бывшего госсекретаря Майка Помпео и конгрессмена Майка Уолтца. Последний был назначен помощником президента по национальной безопасности.

Трамп объявил о выборе бывшего директора Национальной разведки США Джона Рэтклиффа на пост главы Центрального разведывательного управления (ЦРУ). Он также сообщил, что назначит своего давнего друга, инвестора Стивена Уиткоффа специальным посланником на Ближнем Востоке.