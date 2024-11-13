В Пакистане при падении в реку свадебного автобуса с гостями погибли 22 человека

CentralAsia (CA) - Не менее 22 человек погибли на севере Пакистана в результате падения в реку Инд автобуса, в котором находились гости свадебного торжества, а также невеста, сообщил телеканал Dawn со ссылкой на представителя спасательной службы.

«Перевозивший людей автобус упал в реку в округе Диамер в Гилгит-Балтистане... Машина была частью свадебной процессии, направлявшейся в район Чаквал в Пенджабе»,— сказано в публикации.

Собеседник телеканала добавил, что невеста был найдена живой, она получила травмы и госпитализирована. Личности других пассажиров также установлены, среди утонувших были женщины. Представитель полиции, в свою очередь, сообщил, что из реки извлекли 16 тел, поисковая операция продолжается. Президент Пакистана Асиф Али Зардари выразил родственникам погибших соболезнования.

Dawn отметил, что в этом районе часто происходят дорожно-транспортные происшествия. Аварийность в регионе также повышают неблагоприятные климатические условия, пересеченная местность, извилистые маршруты, плохое состояние дорог, перегруженность транспортных средств и минимальные правила дорожного движения.