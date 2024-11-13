Утечка секретных документов Пентагона: Тейшейра приговорили к 15 годам тюрьмы

Джек Тейшейр

CentralAsia (CA) - Бывший военнослужащий Национальной гвардии США Джек Тейшейра, который в прошлом году допустил одну из самых масштабных утечек секретных документов в истории Пентагона, приговорен к 15 годам тюремного заключения, сообщает «Би-би-си».

В марте 22-летний Тейшейра признал вину в умышленном хранении и передаче информации о национальной обороне.

Работая на базе 102-го разведывательного подразделения военно-воздушных сил Национальной гвардии США в штате Массачусетс, Тейшейра получил доступ к секретным материалам, включая карты, спутниковые снимки и разведданные о союзниках США, а затем размещал эти документы на онлайн-платформе Discord, популярной среди геймеров.

Среди документов, которыми он поделился с участниками закрытой группы, была конфиденциальная информация о военных действиях в Украине.

Прокуроры просили назначить Тейшейре наказание в виде 16,5 лет лишения свободы. Адвокаты просили приговорить его к 11 годам тюрьмы.

Прося о смягчении приговора, адвокаты Тейшейры утверждали в судебных документах, что он был объектом издевательств во время учебы в школе, а затем и в воинской части.

Прокуроры выступали за более длительный срок, заявляя, что обвиняемый «совершил одно из самых значительных и серьезных нарушений Закона о шпионаже в истории США».

«Тейшейра понимал риск для своей страны и все равно сделал это», — заявили прокуроры в суде во вторник.

Обвиняемый извинился и сказал, что «вся ответственность и последствия ложатся только на его плечи», сообщают журналисты из зала суда в Бостоне.

Тейшейра, которому на момент ареста был 21 год, курировал небольшую закрытую группу на платформе Discord, где начал выкладывать секретные файлы еще в конце 2022 года. Позднее они разошлись по интернету.

Тейшейра поступил на службу в подразделение Нацгвардии в Массачусетсе в 2019 году. По должности он имел сверхсекретный допуск.

Чтобы получить его, Тейшейра подписал «пожизненное обязательное соглашение о неразглашении», в котором признал, что «несанкционированное разглашение охраняемой информации может привести к уголовному преследованию», говорилось в судебных документах.

Масштабная утечка заставила Пентагон пересмотреть принципы обращения с секретной информацией.