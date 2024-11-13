МЖГ провела День монгольской культуры в Кувейте, способствуя культурному обмену и единству

CentralAsia (MNG) -

Международная женская группа (МЖГ) в сотрудничестве с посольством Монголии в Кувейте 10 ноября 2024 года провела «День монгольской культуры» под девизом «Участие женщин в спасении мира».

Мероприятие, состоявшееся в отеле Crowne Plaza, собрало членов дипломатического корпуса Кувейта, должностных лиц государственного и частного секторов, а также членов МЖГ. Все они были одеты в белое, символизирующее чистоту и приверженность миру, чтобы отпраздновать богатые традиции и наследие Монголии.

В своей приветственной речи Полина Далмини, президент МЖГ и супруга посла Королевства Эсватини, поблагодарила и выразила признательность посольству Монголии и вице-президенту МЖГ Байгаль Баянцагаан, супруге посла Монголии, за организацию столь значимого торжества.

Дальмини подчеркнула, что тема сосредоточена на глобальном вкладе женщин в мир, устойчивое развитие и устойчивость общества, подчеркнув важную роль, которую женщины играют в формировании более гармоничного мира.

Она отметила, что такие мероприятия, как День монгольской культуры, способствуют культурному обмену и единству, позволяя женщинам из разных слоев общества узнавать, делиться и поддерживать традиции друг друга, а также укрепляя ценности МЖГ.

Посол Монголии Сэргэлэн Пурэв открыл мероприятие, сказав: «Для меня большая честь и привилегия приветствовать вас всех на этом особом мероприятии — Дне культуры Монголии». Он подчеркнул «важнейшую роль, которую женщины сыграли и продолжают играть в формировании устойчивого и мирного мира» и выразил благодарность МЖГ за организацию мероприятия.

В своем выступлении посол Сэргэлэн подчеркнул «глубокие связи Монголии с окружающей средой и домашним скотом», которые имеют основополагающее значение для монгольской культуры и экономики и сформированы богатым наследием кочевой жизни в обширных степях и суровых ландшафтах Монголии. Участникам также рассказали о некоторых подробностях вклада Монголии в мировую историю, таких как почтовая система XIII века, созданная при Чингисхане, и первый паспорт под названием «Гэрэгэ».

Посол Сэргэлэн подчеркнул почетную роль женщин в монгольском обществе, заявив: «Монголы испытывают глубокое уважение к женщинам и матерям. На протяжении всей истории Монголии женщины были в центре наших общин, олицетворяя мужество и мудрость». Он объяснил, что белый дресс-код мероприятия символизирует «чистое, белое сердце женщины и ее стремление принести мир во всем мире». Прибывшим гостям вручали традиционный синий шарф, или хадак, — приветственный жест, который «символизирует уважение, чистоту, доброжелательность и передает глубокое чувство чести».

На протяжении всего мероприятия несколько интерактивных станций освещали уникальные аспекты монгольского наследия. Гости увидели традиционные артефакты, игры, роскошный кашемир, монгольскую еду и «Дээл» (традиционную одежду), а также очаровательную музыку и танцевальные выступления. Модели дефилировали по подиуму в ярких нарядах «Дээл», демонстрируя замысловатые узоры и великолепные узоры, отражающие культурное богатство Монголии.

Захватывающее мероприятие завершилось выдающимся празднованием культурного наследия и роли женщин в укреплении мира. Благодаря ярким экспозициям, выступлениям и вдохновляющей теме «Участие женщин в спасении мира» День культуры Монголии стал незабываемым путешествием в прошлое и настоящее Монголии, оставив неизгладимое впечатление у всех участников.

источник: MiddleAsianNews

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