Пентагон: у США есть для Украины еще более $9 млрд согласованной помощи

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CentralAsia (CA) - У США к настоящему времени согласованы $9,3 млрд помощи Украине, сообщил на брифинге официальный представитель Пентагона Патрик Райдер.

«У нас всего $7,1 млрд в рамках инициативы PDA (механизм Presidential Drawdown Authority): это включает $4,3 млрд на 2024 финансовый год, плюс $2,8 млрд возвращенных средств. А также $2,21 млрд, остающихся средств USAI»,— сказал Райдер.

Представитель Пентагона подтвердил, что Вашингтон намерен ускорить передачу военной помощи Киеву, и отметил, что срочность ситуации обусловлена не только политической необходимостью на фоне смены власти в Белом доме, но и ситуацией на поле боя.

Инициатива PDA позволяет президенту США при чрезвычайных обстоятельствах санкционировать поставку вооружения иностранному государству без предварительного согласования с Конгрессом. Программа USAI, в свою очередь, предусматривает заключение Пентагоном на основе бюджетных ассигнований контрактов с производителями на закупку нового оборудования, что отличается от прямых поставок техники из имеющихся запасов.