Президент футбольного клуба «Барселона» Жоан Лапорта посещает Монголию

CentralAsia (MNG) - По приглашению министра культуры, спорта, туризма и молодежи Монголии г-жи Номин Чинбат президент ФК «Барселона» Жоан Лапорта прибыл в Монголию 12 ноября 2024 года. Об этом сообщили в ведомстве.

ФК «Барселона» — известный профессиональный футбольный клуб из Барселоны, Испания, имеет 124-летнюю историю, 27 титулов чемпиона Ла Лиги, пять трофеев Лиги чемпионов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и пять титулов обладателя Суперкубка.

Министр Номин Чинбат и президент ФК «Барселона» Жоан Лапорта провели официальную встречу, чтобы обсудить совместные усилия экспертов ФК «Барселона» и Монгольской федерации футбола по содействию деятельности «Официальной академии футбола ФК «Барселона» в Монголии», совершенствованию навыков молодых футболистов и внедрению методов обучения в Монголии.

Кроме того, в целях развития будущего сотрудничества стороны обсудили возможность продвижения Монголии на глобальном уровне путем сотрудничества с ФК «Барселона» под национальным брендом «Go Mongolia».

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