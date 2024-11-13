Досрочные выборы в бундестаг запланированы на 23 февраля 2025 года

Бундестаг

CentralAsia (CA) - В Германии досрочные выборы в бундестаг пройдут 23 февраля 2025 года. Дату одобрили лидеры фракций СДПГ, оппозиционного блока ХДС/ХСС, атакже представители партии «Союз 90» / «зеленые», передает Euronews.

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер одобрил предложенную партиями Германии дату.

Германия переживает острый политический кризис. Так называемая «коалиция светофора», состоящая из социал-демократов,либералов Свободной демократической партии (СвДП) и «зеленых», распалась 6 ноября.

Это произошло после того, как канцлер Германии Олаф Шольц уволил министра финансов Кристиана Линднера из-за разногласий по бюджету страны. За этим последовали добровольные отставки с постов в правительствесоратников Линднера по СвДП.

Ожидается, что канцлер Шольц вынесет на голосование в бундестаге вопрос о доверии егоправительству 16 декабря.