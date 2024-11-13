Рекордное число мигрантов из Монголии и Китая переехало в Казахстан

CentralAsia (KZ) - За первые три квартала этого года из КНР в Казахстан на ПМЖ переехал 1451 человек, из Монголии — 1088 человек, сообщает Первое кредитное бюро.

И в том, и в другом случаях рост к тем же месяцам прошлого года чуть ли не трёхкратный — на 177 % и 172 % соответственно.

Число иммигрантов из Поднебесной при этом стало самым высоким с 2017 года, хотя в 2020-м было лишь на девять человек меньше. В случае же с Монголией речь идёт о более внушительном рекорде — с 2011 года, и ничего похожего на нынешние показатели всё это время не наблюдалось.

Почти все переехавшие — по национальности казахи.

Половина иммигрантов из КНР обосновалась в столице или Алматы (с небольшим перевесом в сторону Алматы), плюс ещё почти каждый пятый — в Алматинской области.

С прибывшими из Монголии картина немного иная. Здесь самый популярный регион — Акмолинская область (33 %), на столицы суммарно пришлось немногим больше трети (23 % на Астану и 13 % на Алматы).

Всего из других стран к нам в 2024 году за три квартала успели прибыть 20,4 тысяч иммигрантов — это на 6,5 % больше, чем в январе–сентябре прошлого. Выбыло примерно 10,2 тысяч человек, на 20 % меньше, чем годом ранее.

По подсчётам экспертов, сальдо миграции (приехавшие минус уехавшие) приросло сразу на 59 % и составило тоже приблизительно 10,2 тысяч человек.

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