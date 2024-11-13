22-летняя вьетнамка стала победительницей конкурса Miss International — 2024

CentralAsia (CA) - В Японии прошел финал конкурса красоты — Miss International — 2024, в котором участвовали представительницы 71 страны. Победительницей конкурса стала 22-летняя студентка из Вьетнама Хюинь Тхи Тхань Тхюи.

Церемония награждения Miss International — 2024 состоялась на токийском стадионе Tokyo Dome.

62-й международный конкурс начался с дефиле всех участниц в национальных костюмах. Далее ведущие объявили топ-20 красавиц, которые прошли по сцене в купальниках.

В финале осталось восемь девушек: участницы из Боливии, Польши, Чехии, Вьетнама, Индонезии, Испании, Новой Зеландии и Венесуэлы. Согласно правилам конкурса, они должны были отвечать на вопросы ведущих. На этом этапе девушки рассуждали на такие темы, как «гендерное равенство», «искусственный интеллект», «лидерство», «экология» и «экономика».

Участнице из Вьетнама пришлось отвечать, какие глобальные события сильнее всего повлияли на образовательную систему ее поколения. Она назвала пандемию COVID-19 и развитие онлайн-образования.

Тхань Тхюи попала на Miss International после победы на национальном конкурсе «Мисс Вьетнам» в 2022 году. На нем девушку также выделили в номинации «Спорт». Известно, что 22-летняя девушка обучается в двух университетах во вьетнамских городах Дананг и Хошимин, знает английский и корейский языки, работает моделью и участвует в волонтерских проектах по защите экологии.

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