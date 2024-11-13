ВСУ сообщили о готовности отступить с позиций в районе Курахово из-за нехватки солдат, - Financial Times

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CentralAsia (CA) - Российская армия в последние месяцы усилила атаки, и украинские войска не смогли удержать линию фронта на востоке, пишет Financial Times. Источники британской газеты среди украинских чиновников признают, что оборона рушится из-за нехватки живой силы.

Командующий артиллерийским подразделением возле Курахово рассказал Financial Times, что его военные готовы отступить, но пока «нет приказа сверху». На восточный фронт направляют больше медицинского персонала в ожидании тяжелых боев в ближайшие дни или недели.

Военные эксперты и один украинский высокопоставленный чиновник скептически отреагировали в разговоре с газетой на планы по мобилизации 160 тыс. человек в Украине. По их мнению, более реалистично ожидать призыва до 100 тыс. человек, что, как пишет Financial Times, восполнит половину дефицита личного состава.

Опрошенные Financial Times военные чиновники, солдаты и аналитики считают, что следующие несколько месяцев могут стать решающими в конфликте, особенно на фоне победы Дональда Трампа на выборах президента США. Украинские власти, как пишет газета, хотят остановить продвижение российских сил, чтобы убедить республиканца поддержать Киев.