Министром внутренней безопасности США станет губернатор Южной Дакоты Ноэм

Кристи Ноэм

CentralAsia (CA) - Избранный президент США Дональд Трамп назначит губернатора штата Южная Дакота Кристи Ноэм министром внутренней безопасности (МВБ) в своей администрации.

По словам политика, бывшая конгрессвумен «очень сильна в вопросах безопасности границ». В настоящее время должность главы МВБ занимает Алехандро Майоркас.

«Она была первым губернатором, направившим военнослужащих Национальной гвардии на помощь Техасу в борьбе с кризисом на границе, созданным (в период работы администрации президента США Джо) Байдена»,— говорится в заявлении, которое распространила переходная команда республиканца.

Дональд Трамп заявил, что рассчитывает на тесное сотрудничество будущей главы ведомства с Томасом Хоманом, который в новой администрации будет курировать безопасность границ и депортацию нелегальных мигрантов.

Выбор в пользу Ноэм показал, что «лояльный господину Трампу человек возглавит министерство, которое он считает приоритетным и которое является ключевым в его внутриполитической повестке», отметил телеканал CNN.

Конфликт между Белым домом и властями Техаса из-за миграционного кризиса обострился в начале этого года. Губернатор штата Грег Эбботт отказался выполнять решения Верховного суда США и предписания федерального правительства и привлек Нацгвардию Техаса для борьбы с нелегальной миграцией. Эббота поддержали 25 губернаторов-республиканцев других штатов. В его офисе заявляли, что администрация Байдена «не хочет защищать» границу с Мексикой, в то время как они с 2022 года выдворили более 102 тыс. мигрантов.

Дональд Трамп победил на выборах президента США, получив 312 голосов выборщиков при необходимых 270. Его соперница Камала Харрис набрала 226 голосов. Официально итоги голосования будут утверждены 6 января 2025 года новым составом Конгресса. Инаугурация запланирована на 20 января 2025 года.