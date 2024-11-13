На севере, западе и юго-востоке Казахстана ожидается снег

CentralAsia (KZ) - Под влиянием антициклона 14-16 ноября на западе и юге Казахстана, 15-16 ноября на юго-востоке, 16 ноября в центре, на востоке и северо-востоке республики прогнозируется погода без осадков, сообщает «Казгидромет».

В северной половине и на юго-востоке республики сохранится снежная погода, на севере – с метелями.

15-16 ноября на западные регионы постепенно будет смещаться ложбина циклона, которая вызовет осадки в виде дождя и снега, а также гололед. Сильный снег также прогнозируется ночью 14 ноября на юго-востоке Казахстана.

По республике ожидаются туманы и порывистый ветер.

Повышение температуры воздуха ночью синоптики прогнозируют на западе до +1+10 градусов, на северо-западе и севере до -2-11, в центре до -5-13 градусов, на востоке до -5-18 градусов, на юге до -2-10 градусов, на юго-востоке страны, наоборот, температура понизится ночью до -2-13 градусов.

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