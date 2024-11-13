Госдеп США: Северокорейские военные начали участвовать в боевых действиях в Курской области

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CentralAsia (CA) - Военные из КНДР начали участвовать в боевых действиях вместе с российскими войсками в Курской области. С таким утверждением выступил представитель Госдепартамента США Ведант Патель, передает Reuters.

«Более 10 тысяч солдат из КНДР были отправлены на восток России, и большинство из них переместилось на самый запад Курской области, где они начали участвовать в боевых операциях с российскими силами», — заявил Патель.

По информации The New York Times, в Курской области собрана группировка войск РФ численностью 50 тысяч человек, в которую, помимо российских солдат, также входят военные из КНДР. Предполагается, что в ближайшие дни группировка начнет масштабное контрнаступление в Курской области, частично занятой ВСУ. В настоящее время войска КНДР проходят боевое слаживание с россиянами в западной части Курской области, утверждали собеседники газеты.