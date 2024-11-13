экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Госдеп США: Северокорейские военные начали участвовать в боевых действиях в Курской области
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  Военные из КНДР начали участвовать в боевых действиях вместе с российскими войсками в Курской области. С таким утверждением выступил представитель Госдепартамента США Ведант Патель, передает Reuters.

«Более 10 тысяч солдат из КНДР были отправлены на восток России, и большинство из них переместилось на самый запад Курской области, где они начали участвовать в боевых операциях с российскими силами», — заявил Патель.

По информации The New York Times, в Курской области собрана группировка войск РФ численностью 50 тысяч человек, в которую, помимо российских солдат, также входят военные из КНДР. Предполагается, что в ближайшие дни группировка начнет масштабное контрнаступление в Курской области, частично занятой ВСУ. В настоящее время войска КНДР проходят боевое слаживание с россиянами в западной части Курской области, утверждали собеседники газеты.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2024.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com