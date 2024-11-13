Как победа Трампа на выборах повлияет на Центральную Азию, - Al Masry Al Youm

CentralAsia (CA) - После победы Дональда Трампа на президентских выборах США большинство анализов основаны на его влиянии на региональные и международные державы, а также на начале формирования карты союзников и врагов 47-го президента США.

Однако египетское издание Al Masry Al Youm дал анализ с фокусом на забытый регион в «сердце мира» и что означает победа Трампа для лидеров стран Центральной Азии. Три длинных поздравительных послания лидеров Узбекистана, Казахстана и Кыргызстана выразили амбиции этих стран укрепить свои отношения с Соединенными Штатами. Эти послания дали представление о том, что страны Центральной Азии хотели бы видеть от американской администрации в течение следующих четырех лет, в отличие от кратких поздравительных посланий, отправленных президенту США Джо Байдену после его победы.

Одним из главных показателей маргинального статуса Центральной Азии в американской внешней политике является то, что исторически ни один американский президент никогда не посещал этот регион и не проводил там саммитов с лидерами Центральной Азии. Пять республик часто оставались в конце списка по сравнению с другими странами и другими глобальными приоритетами. Следовательно, вышеизложенное требует постановки ряда вопросов, которые помогут раскрыть сложное будущее отношений между пятью странами и Соединенными Штатами, наиболее важными из вопросов является: Как региональные и международные события отражаются в американской внешней политике в пяти республиках? Повлияет ли результат американских выборов на изменение глобального баланса в Центральной Азии? Какова судьба формулы «С1+5» при новой администрации президента?

Центральное место на американских выборах для Центральной Азии

Выборы президента США всегда оказывали большое влияние на внешнюю политику различных стран, в том числе на отношения со странами Центральной Азии. Несмотря на историческую маргинализацию республик Центральной Азии, США активно взаимодействуют с регионом по дипломатическим каналам и различным формам сотрудничества, и это подтверждает стратегическую важность Центральной Азии для США даже без прямых президентских визитов.

В свете предпочтения пяти республик многонаправленной внешней политике и недавних усилий внутри региона по расширению сотрудничества, Центральная Азия внимательно следила за президентскими выборами в США в связи со стратегическим характером регионального сотрудничества с Соединенными Штатами. В первый срок Дональда Трампа в целях укрепления суверенитета и экономического процветания была принята стратегия США по Центральной Азии (2019-2025 гг.), целью которой является укрепление независимости стран региона, стимулирование их экономического развития и обеспечение стабильности в республиках. Аль-Хамс, который в то время широко приветствовался в регионе стремился укрепить торговые отношения, уделяя особое внимание суверенитету и стабильности пяти республик, что было ясно отражено, особенно в Узбекистане и Казахстане, путем создания новых возможностей для реформ и сотрудничества в регионе, а также консолидации американского присутствия в регионе.

Пожалуй, самое важное соображение в мониторинге президентских выборов в США странами Центральной Азии связано с важностью диалоговой платформы C5+1, которая была запущена в 2015 году, во время президентства США Барака Обамы, и которая предусматривает проведение регулярных встреч иностранных министров пяти стран Центральной Азии и США. Таким образом, данная инициатива стала важным шагом в развитии дипломатического сотрудничества, направленного на решение важнейших вопросов в области безопасности, экономики и окружающей среды в странах Центральной Азии.

В США период президентства Джо Байдена на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке в 2023 году прошла историческая встреча лидеров группы С5+1 с целью усиления роли платформы в международной политике, поскольку саммит ознаменовал начало нового этапа сотрудничества между странами Центральной Азии и США, а по итогам встречи была принята декларация, которая рассматривает текущие глобальные и региональные проблемы группы, а также определяет ключевые направления для будущее сотрудничество.

Основываясь на обязательствах США по этой формуле, на данный момент они предоставили $9 млрд финансовой помощи для поддержки безопасности и экономического роста, а также для финансирования образовательных и культурных программ в странах Центральной Азии. В то же время американские частные компании инвестировали более $31 млрд в коммерческие проекты в этом районе. Это привело к созданию тысяч рабочих мест и способствовало экономическому развитию пяти республик.

Интересы нового президента в Центральной Азии

Соединенные Штаты рассматривают пять республик как стратегическую арену в самом сердце азиатского континента. Таким образом, наиболее заметные достижения, которых Трамп будет стремиться добиться в ближайшие четыре года, заключаются в следующем:

Соображения безопасности и военного характера: Соединенные Штаты стремятся создать военный координационный центр в странах Центральной Азии путем восстановления американских военных баз. После событий сентября 2001 года в ЦА были созданы две военные базы; Первая — это база Карши-Ханабад в Узбекистане, которую США использовали для транспортных, логистических и продовольственных миссий, американское присутствие там закончилось в период с 2004 по 2005 годы, а вторая — база в аэропорту Манас в Кыргызстане, откуда они ушли в 2015 году. Вскоре в 2021 году был возобновлен вывод американских войск из Афганистана. Вашингтон полон решимости построить новые базы в пяти республиках, чтобы заполнить вакуум американской безопасности в регионе.

Американский инструмент давления: Стратегическое значение Центральной Азии для Соединенных Штатов было обновлено в свете планов региональных и международных держав во главе с Китаем и Россией, а также их экспансионистских амбиций в регионе с его уникальным географическим положением, к ним присоединились еще Турция и Иран, которые рассматривают республики Центральной Азии как естественное продолжение своего культурного наследия.

Стратегическое значение «Сердца мира»: Центральная Азия является стратегическим и торговым перекрестком между Европой и Азией. Регион служит важным энергетическим центром благодаря своим огромным запасам нефти, газа и других природных ресурсов, а также своему стратегическому географическому положению. Это делает его крупным центром мировой торговли и культурных обменов.

Завершение американского подхода к странам Центральной Азии: Трамп, вероятно, будет стремиться поддержать усилия предыдущих американских администраций по налаживанию прочных отношений со странами ЦА, наиболее заметными результатами которых стала американская стратегия с шестью принципами (поддерживающая суверенитет и независимость стран региона; снижение террористических угроз; повышение стабильности Афганистана и развитие экономических отношений между ним и Центральной Азией; поощрение региональной интеграции; поддержка реформ в области верховенства закона и прав человека; стимулирование американских инвестиций в регион).

Прямая конфронтация инициативы «Один пояс-один путь»: Китай представляет собой величайший вызов Соединенным Штатам, как показал Документ национальной безопасности США 2021 года, а также учитывая связь Центральноазиатского региона с динамикой подъема Китая, поскольку это стартовые ворота для инициативы «Один пояс-один путь» и аналогично политике администрации Байдена по сдерживанию подъема Китая в регионе, Трамп, скорее всего, будет дополнять этот подход.

Будущее американских отношений с пятью республиками

Первым ориентиром в отношениях США со странами Центральной Азии остается формула С5+1, которая придерживается с начала 2000-х годов, когда президент Джордж Буш начал встречаться с главами государств этих стран (за исключением Туркменистана, присоединившегося позже), чтобы оценить перспективы, что пока зависит от советского наследия, особенно в Афганистане, и конфликтов, возникших после терактов 2001 года, но именно бывший президент США Барак Обама предложил формулу С5+1, на которую также опирался Джо Байден на своей встрече с лидерами стран Центральной Азии в 2023 году.

Ожидается, что после победы на новом сроке Трамп будет работать над обновлением этой формулы. Сосредотачиваясь больше на укреплении экономического сотрудничества и обеспечении региональной безопасности, и в этом случае особое внимание будет уделено созданию благоприятных условий для американских инвесторов, а также продолжению политики, направленной на поддержание стабильности в регионе, путем решения новых вызовов, и возможно, подход Трампа окажется более практичным, чем подход Байдена, поскольку он сосредоточится на вопросах безопасности и экономических выгодах для обеих сторон.

Хотя основные направления американской внешней политики в течение следующих четырех лет еще не ясны, особенно в свете пренебрежения разговорами об этих странах во время предвыборной кампании Трампа, вес сосредоточен на усилении экономических реформ, которые будут служить американским интересам, много внимания может быть уделено укреплению торговых отношений с этими странами. Поддерживание цифровизации экономики и развитие транспортно-логистической инфраструктуры позволит странам Центральной Азии более активно участвовать в глобальной экономике. Следовательно, страны Центральной Азии могут рассматривать победу Дональда Трампа на недавних выборах в США как возможность укрепить отношения с Соединенными Штатами. В связи с тем, что Трамп не будет концентрироваться на укреплении ситуации с правами человека и процессе демократизации, оставив внутреннее управление ориентации этих стран, Трамп вряд ли продолжит продемократические усилия Байдена, которые были предметом явной напряженности между администрациями Байдена и лидеров пяти республик на протяжении всего его срока.

Возможно, отношения между Трампом и Путиным могут стать важным фактором, определяющим будущее американских отношений со странами Центральной Азии. Если Трамп будет стремиться укрепить дружеские отношения с Россией, это уменьшит значение Центральной Азии в американской политике, обусловленное эксплуатацией. Этот регион является картой давления на Москву, которая представляет собой возможность для пяти республик укрепить свои международные отношения вдали от расчетов на поляризацию между лагерями Востока и Запада.

Заключение

На протяжении более тридцати лет страны Центральной Азии проводят разнонаправленную внешнюю политику, ориентированную на установление прагматичных отношений с региональными и международными державами. Такой подход позволяет пяти республикам сбалансировать отношения с различными внешними державами. Этот путь повышает их экономическую гибкость, безопасность и позиции на мировой арене. Эта политика также позволяет странам Центральной Азии быстрее реагировать на глобальные вызовы и эффективно адаптироваться к меняющимся геополитическим условиям.

С избранием Трампа президентом США на выборах 2024 года ожидается, что на внешнюю политику страны в Центральной Азии будут влиять внешние факторы, хотя этот регион не был главным приоритетом для 46-президента США в текущей геополитической динамике с точки зрения стратегической конкуренции с региональными и международными державами. Продолжающаяся война в регионе может изменить подход Соединенных Штатов и предвещать стратегический сдвиг в администрации Трампа в течение следующих четырех лет в сторону пяти республик.