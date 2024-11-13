Песков прокомментировал попытку захвата власти в Кыргызстане

Дмитрий Песков

CentralAsia (KG) - Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что власти Кыргызстана «обладают всем необходимым» для обеспечения порядка в стране. Так он прокомментировал информацию о задержании в республике группы лиц по подозрению в насильственном захвате власти, передает «КоммерсантЪ».

Он отметил, что по линии силовиков России и Кыргызстана «идут постоянные контакты», поэтому российская сторона «получает информацию».

Вечером 12 ноября МВД Кыргызстана сообщило о задержании семи членов группировки, которые, как утверждает ведомство, причастны к подготовке массовых беспорядков в стране и насильственного захвата власти. Все они арестованы по делу об организации массовых беспорядков. Среди арестованных — бывший заместитель генпрокурора.

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