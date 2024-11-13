Песков прокомментировал попытку захвата власти в Кыргызстане

- Кыргызстан, общество
- 17:25, 13 ноября 2024
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|Предыстория: «Планировали беспорядки и захват власти». МВД сообщило о задержании бывшего заместителя генпрокурора и его подельников
CentralAsia (KG) - Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что власти Кыргызстана «обладают всем необходимым» для обеспечения порядка в стране. Так он прокомментировал информацию о задержании в республике группы лиц по подозрению в насильственном захвате власти, передает «КоммерсантЪ».
Он отметил, что по линии силовиков России и Кыргызстана «идут постоянные контакты», поэтому российская сторона «получает информацию».
Вечером 12 ноября МВД Кыргызстана сообщило о задержании семи членов группировки, которые, как утверждает ведомство, причастны к подготовке массовых беспорядков в стране и насильственного захвата власти. Все они арестованы по делу об организации массовых беспорядков. Среди арестованных — бывший заместитель генпрокурора.