Очередная победа монголов на турнире в Шанхае, обыгравших европейцев

CentralAsia (MNG) -

The MongolZ квалифицируется на PW Shanghai Major

Монгольская команда оправилась после поражения на стартовой карте, обыграв DRILLAS в трех матчах.

Команда The MongolZ обеспечила себе первое место на Perfect World Shanghai Major, одержав победу со счетом 2:1 над командой DRILLAS в верхней сетке Asia RMR, после победы над командой Alter Ego в понедельник в первом раунде.

Команда, поддерживаемая Марком «ohnePixel» Циммерманном, ненадолго позволила себе помечтать, поскольку они убежали со счетом 10-2 на атакующей стороне Mirage, и хотя The MongolZ отыгралась во второй половине, мощный трехочковый Таля «meztal» Хахиашвили, удерживавшего позицию B, открыл двери для его команды, чтобы выйти вперед в серии в последнем раунде основного времени со счетом 13-11.

DRILLAS не смогла набрать тот же темп ни на одной из двух следующих карт: Ancient pick и Anubis resolver от команды The MongolZ. Европейская команда с трудом играла сзади, и с Мөнхболдом «Senzu» Азбаяром, пропавшим без вести на Mirage, вернувшимся в полном составе вместе с Аюушем «mzinho» Батболдом и Содбаяром «Techno» Мөнхболдом, а также Өсөхбаяром «910» Банзрагчем на острие с AWP, у DRILLAS не было ни единого шанса.

В конце концов, история матча стала историей о том, как DRILLAS боролась не на жизнь, а на смерть, после того как они значительно оторвались от соперника и закрыли свой выбор карты, в то время как The MongolZ разгромила своих соперников в следующих двух матчах. Пока DRILLAS мечтала о том, что им не хватает всего одной карты, подопечные Гарьдмагнаи «bLitz» Бямбасурэна выполнили свою задачу и стали лучшей командой турнира.

TALON и Rare Atom сразятся за второе место на Major-турнире Asia RMR, а третье место будет разыграно в среду, когда завершится нижняя сетка.

DRILLAS уже знает своего соперника по полуфиналу нижней сетки, FlyQuest. Австралийцы по праву считаются второй по величине командой в RMR, несмотря на поражение в стартовом составе от TALON. На другой стороне нижней сетки проигравший в матче между Rare Atom и TALON встретится с Lynn Vision.

источник: MiddleAsianNews

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